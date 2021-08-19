Рязанская фирма по хитрой схеме пыталась вывезти цветмет без таможенной пошлины

Таможенники выявили схему уклонения от уплаты платежей при вывозе лома цветных металлов, сообщает пресс-служба Тульской таможни.
Проверка установила, что зарегистрированная в Рязани организация экспортировала более 1000 тонн товара, декларируя его как «отходы, содержащие медные сплавы» с нулевой ставкой вывозной таможенной пошлины.
Но в действительности оказалось, что через таможенную границу перемещались «нелегированные медные отходы и лом», «отходы и лом медно-цинкового сплава (латунь)», «отходы прочих медных сплавов» с вывозной таможенной пошлиной по ставке 10%, но не менее 84 евро за 1000 кг.
В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей с товара стоимостью 817 тысяч долларов США превысила 2,26 млн рублей.
18 августа таможня возбудила уголовное дело.
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