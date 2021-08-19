На две недели перекроют движение на участке Новой улицы в Рязани

Короткий участок Новой улицы перекроют.

На участке улично-дорожной сети улицы Новой от пересечения с ул. Циолковского до пересечения с ул. Горького с 19 августа до 24.00 30 августа будет закрыто движение транспорта. Будет проводиться капремонт теплосетей.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.

1. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

- автобусы маршрутов№№4, 6, 17, 20 при движении от остановочного пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, ул. Грибоедова, ул. Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

2. Изменения в коммерческих маршрутах:

- автобусы маршрутов №№32, 33, 77, 96, 98 при движении от остановочного пункта «Автобусный парк» следуют по: Новой ул., ул. Лермонтова, Электрозаводской ул., ул. Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№47, 53 при движении от остановочного пункта «Театральная пл.» следуют по ул. Циолковского, Электрозаводской ул., ул. Лермонтова, далее по своим маршрутам.

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