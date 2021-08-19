20 августа рязанцев ждут небольшие дожди, грозы и жара +33 градуса

В пятницу, 20 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Об этом сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Днем 20 августа будет преимущественно без осадков, но утром местами туман.

Ветер северо-западный, северный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +15...+20°С, днем +28...+33°С.

Отметим, что за полчаса до прогноза происшествий (входит и прогноз погоды) на 20 августа УМЧС опубликовало метеопредупреждение о сильной жаре до 36 градусов, которая ожидается 19 августа.

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