27-летнюю рязанку Алену Родимову, боровшуюся с раком, похоронят в Рязани.

Скончавшуюся от рака желудка 27-летнюю рязанку Алену Родимову кремируют в Москве, но похоронят в Рязани. Об этом сообщил супруг покойной.

«Проститься с Аленой можно 20 августа в 12:00 в Хованском крематории в Москве. Аленка не хотела, чтобы кто-то видел ее мертвой. Она хотела, чтобы люди запомнили ее живой и смеющейся. Также она просила, чтобы после смерти ее кремировали. Не сделать прощание я не могу, но прошу, вместо того, чтобы прийти на прощание, сходите в церковь и помолитесь за упокой рабы Божией Елены», — написал супруг.

Алена Родимова умерла в ночь на 18 августа. Несколько лет назад она справилась с раком кишечника, но в этот раз болезнь была сильнее...

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