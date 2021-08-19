Почта России прокомментировала работу своего отделения в Рыбном

Управление Почты России в Рязанской области прокомментировало сообщение о «закрытых дверях и брошенных посылках» у почтового отделения в Рыбном.
«Из-за нехватки персонала почтовое отделение 391112 временно работает по сокращенному графику: вторник, среда, пятница с 09:30 до 15:00; суббота с 09:30 до 13:00. Жителей обслуживают сотрудники из других отделений. Отделение 391112 вернется к обычному режиму работы сразу после укомплектования», - говорится в сообщении.
По информации почтовиков, корреспонденция и периодическая печать по-прежнему доходит до адресатов. В установленный срок приносят пенсии и социальные выплаты на дом всем пенсионерам, получающим пенсию на почте.
Что касается свалки у дверей почтового отделения, то это мусор, в основном пустые коробки.
«Спасибо, что обратили наше внимание, мы их уберем в ближайшее время. С теми, кто их вынес и не утилизировал, проведем профилактическую беседу. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства».
Кстати, по вопросам трудоустройства в это почтовое отделение можно обращаться по телефонам: 8 (4912) 25-67-85 и 8 (910) 012-80-08.
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