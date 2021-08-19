В Рыбном у дверей почты устроили свалку.

«Письма не приходят, пенсии не приносят, посылки пропадают. Уже третий месяц после массового увольнения сотрудников на Почте России 391112 в городе Рыбное творится хаос», - утверждает аноним в паблике «Рыбное Онлайн».

По словам аноним, к отделению привезли посылки и бросили у дверей, потому что никто не открыл.

«Превратились в забегаловку по продаже консервов и выдаче кредитов населению», - говорится в сообщении.

Позже УФПС по Рязанской области прокомментировало сложившуюся ситуацию, объяснив каждый момент (читать подробнее).

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