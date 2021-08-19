Ливень, грозы, град и мощный ветер – рязанцев предупредили о непогоде

В ближайшие часы на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, град, сообщает УМЧС России по Рязанской области, ссылаясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, мэрия Рязани напомнила, что сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты и линии электропередачи.

«Возможен также частичный повал деревьев. Водителям и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

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