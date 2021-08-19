Появились подробности ДТП в Канищеве, где женщина протаранила ограждение.

Появились подробности ДТП со сбитым ограждением на улице Интернациональной в Рязани. По данным полиции, вечером 18 августа 55-летняя жительница села Дядьково за рулем автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в металлический забор.

В результате дорожного происшествия водитель получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП продолжается проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Отметим, в УМВД не указали, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали очевидцы, мол, дама вышла из машины, что-то допила, а потом легла в траву и уснула (читать подробнее).

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