Рязанцы жалуются на транспортный коллапс на улице Военных Автомобилистов

Утром 19 августа на железнодорожном переезде по улице Военных автомобилистов образовалась автомобильная пробка, сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

«Полный коллапс», как назвал его рязанец Шамиль Ибрагимов, случился рядом с воинской частью.

«Ведутся работы на железнодорожном переезде. Движение перекрыли сами работники переезда», - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно сервису «Яндекс.Пробки» по состоянию на 09:24, пробка по улице Военных Автомоблистов в сторону центра растянулась на 500 метров, со стороны центра – почти на километр, начиная с Михайловского шоссе.

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