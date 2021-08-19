Скончалась 16-летняя девушка, которую сбил пьяный водитель в Шацком районе

16 августа скончалась девушка-подросток, которую вместе с 17-летним приятелем сбил в Шацком районе пьяный москвич. Об этом сообщает RZN-Life со ссылкой на близкую к семье подростка.

В ночь на 8 августа между селом Лесное Конобеево и деревней Алеменево автомобиль Kia въехал в компанию из двух юношей и девушки. Один из парней – 17-летний, проживающий в Пронске, - скончался на месте. 16-летнюю девушку из подмосковной Щербинки госпитализировали. Еще один молодой человек не пострадал (читать подробнее).

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура собиралась проверить родителей подростков, чтобы выяснить, что они делали ночью на дороге.

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