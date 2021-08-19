После ДТП в Канищеве с протараненным забором дама-водитель легла спать в траву.

Вечером 18 августа на улице Интернациональной произошло серьезное ДТП. Девушка за рулем автомобиля Volkswagen на скорости протаранила ограждение – забор, заботливо установленный мэрией Рязани.

ДТП произошло на первом квартале в микрорайоне Канищево. По предварительным данным, дама была пьяна.

«После ДТП вышла, вино или пиво допила и спать легла, - написал в ПУВР один из очевидцев. – Она еще пыталась уйти, но ее придержали»

К настоящему времени официальной информации по факту ДТП не поступало. Подробности уточняются.

Отметим, что позже полиция ни слова не сказала об алкогольном опьянении женщины. По всей видимости очевидцам снова что-то показалось...

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