ХК «Рязань» откроет регулярный чемпионат 5 сентября дома

Зрители с нетерпением ждут начало сезона. Фото из архива "КП"-Рязань".

В новом сезоне Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути сыграют 27 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждый участник проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем льду и площадке соперника.

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 702 матча.

ХК «Рязань» откроет сезон 5 сентября дома игрой против пензенского «Дизеля». Первый выездной матч рязанской команды пройдет 16 сентября в Воронеже: «горожане» сыграют с «Бураном».

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