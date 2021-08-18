СКР обратился к рязанцам с просьбой о помощи в поисках Елены Логуновой

Сейчас Елена Логунова улыбается с плакатов поисковиков и следователей.

Следователи обратились к рязанцам с просьбой помочь в деле исчезнувшей Елены Логуновой. 25 июля 2021 года около 15.00 часов она ушла из дома в магазин и не вернулась, на связь с родственниками не выходила, а ее телефон находится в выключенном состоянии

Расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). К поиску пропавшей подключены поисково-спасательные отряды.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении молодой женщины, либо обстоятельствах её исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8-910-906-11-41, 8(4912)27-55-37.

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