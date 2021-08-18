В последнюю субботу лета «Люксор» покажет рязанцам бесплатные фильмы

Фото: "Люксор".

28 августа зрители кинотеатров смогут в шестой раз принять участие в акции «Всероссийская ночь кино». Мероприятие ежегодно проводится в последнюю субботу августа и приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Организатор акции Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф». В 2021 году для показа были выбраны самые популярные российские фильмы в нынешнем году, которые в кинотеатральном прокате набрали максимальное количество просмотров: Конек-Горбунок (реж. Олег Погодин), Пальма (реж. Александр Домогаров мл.) и Огонь (реж. Алексей Нужный).

Сеансы будут показаны один за другим. Все представленные фильмы предназначены для семейного просмотра с детьми и имеют возростное ограничение 6+, что выделяет этот год от предыдущих.

Попасть на показ можно бесплатно на разных городских площадках. Например, в «Люксор» билеты начнут выдавать в кассе кинотеатра за сутки до акции, начиная с 27 августа. Зрители сами могут выбрать посмотреть один фильм или остаться на все три. Начало первого сеанса в 20.00