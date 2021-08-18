Швейной мастерской «Рязанская ризница» срочно требуется закройщик

Рабочие профессии стали востребованы. Даже в церкви. Фото: Евгения ГУСЕВА

Швейной мастерской «Рязанская ризница», относящейся к Рязанской митрополии, срочно требуется закройщик на постоянную работу.

Для соискателя желателен опыт работы, внимательность и ответственность. Задачи обычные: раскройка облачений для священнослужителей, светской одежды и других изделий. При этом сотрудник оформляется по ТК РФ, ему предоставляется социальный пакет.

Мастерская располагается по адресу: город Рязань, улица Петрова д.14.

Все вопросы и справки по телефону: 8-980-564-72-77 (Светлана Владимировна) с 11.00 до 16.00.

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