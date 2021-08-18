Студия Артемия Лебедева поможет Рязанской области повысить инвестиционную привлекательность

Специалисты студии Артемия Лебедева совместно с Корпорацией развития Рязанской области займутся разработкой моделей повышения инвестиционной привлекательности региона. Об этом стало известно 18 августа во время форсайт-сессии Инвестиционного Форума «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

Генеральный директор Корпорации развития Артем Никитин отметил, что пригласить к этой работе Студию Лебедева было «взвешенным решением»:

- Создание полноценного образа региона – это работа, которая требует больших знаний, умений, профессионального подхода и колоссального опыта. Все это есть у команды Артемия Лебедева. Логотипы их авторства «работают» в Ярославле, Перми, Одессе, в Калужской области. Мы рассчитываем, что с появлением своего фирменного стиля Рязанская область станет еще более узнаваемой, что положительно повлияет в целом на ее репутацию, привлекательность как для деловых партнеров, так и визитеров.

По словам руководителя Корпорации развития, разработка концепции не может формироваться без учета видения и мнения ее жителей. Поэтому уже с самого начала работы проект реализуется при непосредственном участии местных лидеров общественного мнения, представителей экспертного арт-сообщества разных поколений, активных горожан.