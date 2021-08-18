Известный российский дизайнер увидел в Рязани нераскрытый туристический потенциал

Центральным событием форума стало пленарное заседание, в рамках которого обсуждались успешные кейсы и новые идеи в сфере инвестирования

18 августа в областном центре прошел Инвестиционный Форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Центральным событием мероприятия, организованного Корпорацией развития Рязанской области стало пленарное заседание, в рамках которого обсуждались успешные кейсы и новые идеи в сфере инвестирования. В нем принял участие глава региона Николай Любимов.

Николай Любимов обозначил конкурентные преимущества региона и призвал эффективнее использовать их для формирования нового инвестиционного климата.

- Наша цель – обеспечить полноценную поддержку инвестиционных инициатив с тем, чтобы генеральная ставка на инвестиционный формат экономического развития региона принесла должные результаты. Для этого, прежде всего, надо изменить характер продвижения региона, более эффективно использовать наши конкурентные преимущества, которых немало, – заявил губернатор.

С главой региона согласился гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин. Он заявил, что важнейшую роль в процессе привлечения инвестиций занимает инвестиционный имидж региона:

- Строительство технопарков, создание зон с особыми условиями ведения экономической деятельности не является самоцелью. Надо, чтобы они эффективно работали. Решение этой задачи комплексное. Оно лежит в плоскости создания максимально удобных условий для прихода инвесторов параллельно с формированием положительного имиджа региона. Наша сверхзадача сделать так, чтобы инвесторы стремились сами приходить в рязанский регион со своим бизнесом, развивая тем самым региональную экономику.

В пленарной сессии принял участие известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Он поделился с собравшимися своими впечатлениями от беглой прогулки по новым для себя рязанским локациям, отметив их самобытность и высокий туристский потенциал.

- Это большое достижение, что у города есть такие территории, которые неплохо сохранились. Да, сейчас все это недостаточно развито, но обладает потенциалом, который уже виден. Все это станет центром притяжения и ляжет в основу туристического направления, которое сейчас не слишком развито. Потому что мало кто едет в Рязань, чтобы провести выходные. Хотя здесь есть, то ради чего стоит сюда поехать. И мы как дизайнеры редко появляемся в тех местах, где все безнадежно. То есть, где мы появились, как буревестники, мы обозначаем положительные тенденции. Мы, как хороший знак, на который можно ориентироваться, – рассказал Лебедев.