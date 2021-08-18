В Рязанской области нашли первые следы летающих ящеров. Фото: издательство "Пресса".

В Рязанской области нашли первые следы летающих ящеров. Ученые обнаружили зубы, принадлежащие орнитохейрусам, сообщает ТАСС.

По словам заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексея Водорезова, останки летающих ящеров, в меловой период обитавших в центральной части современной Русской равнины, палеонтологи впервые нашли в карьере Малый Пролом в Шацком районе. Подлинность находки уже подтвердили ученые из США, Франции, Великобритании и других стран.

— Впервые найдены зубы летающей рептилии, ранее в центре России вообще не были известны птерозавры, — рассказывает Алексей Водорезов. — Вместе с коллегами из других стран мы пришли к выводу, что они принадлежали орнитохейрусам. Их зубы очень тонкие, длинные, немного изогнутые, именно такие зубы нужны для того, чтобы выхватывать рыбу из воды.

За последнее время в карьере Малый Проем ученые нашли более 40 видов древних акул, а также разнообразных морских рептилий.

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