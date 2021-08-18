УФАС заявил о снижении в Рязани цен на тесты на антитела к COVID-19.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Специалисты УФАС проанализировали состояние конкуренции на товарном рынке по проведению исследований на антитела к коронавирусу и установили, что в Рязани тесты на антитела проводят порядка 20 медицинских учреждений.
Антимонопольный орган зарегистрировал снижение цен на качественные тесты в июле 2021 года. По сравнению с предыдущим годом цены снижены на 8% - от 950 до 735 рублей и от 2200 до 2100 рублей.
Кроме того, как отметили антимонопольщики, увеличилось количество медучреждений, которые оказывают данный вид услуг.
«С другой стороны, в настоящее время рязанцам предлагают исследования на антитела к коронавирусу, которые предусматривают не только качественную, но и количественную оценку полученных результатов. Цена на тесты от 1200 рублей», - уверяют в УФАС.
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