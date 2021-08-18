В России нужно провести кредитную амнистию и запретить микрофинансовые организации

Депутат Госдумы Сергей Миронов.

По подсчетам экспертов, сегодня россияне задолжали микрофинансовым организациям 171 миллиард рублей. Эта цифра растёт с каждым днём, потому что доходы людей падают и находятся ниже уровня 2013 года.

- Мы предлагаем Госдуме раз и навсегда запретить микрокредитование. Это решит полпроблемы. Граждане перестанут брать кабальные кредиты под космические проценты. Но главное – нужно повышать доходы граждан, – написал Сергей Миронов на своей странице в социальной сети. – У нас даже появилось новое понятие – «кредитный суицид». Граждане, имущество которых забрали за долги, или замученные угрозами коллекторов, кончают жизнь самоубийством.

По словам депутата Александра Бычкова, ситуация с кредитами граждан стала усугубляться после 2010 года, когда в стране разрешили деятельность микрофинасовых организаций. Он также отметил, что партия с момента основания настаивает на запрете микрокредитования.

Чтобы снять «микрофинансовую петлю с шеи» россиян, считает Сергей Миронов, необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда:

- МРОТ должен быть 50-60 тысяч рублей. На эти деньги можно жить и не думать, как бы «перехватить» до зарплаты, - отметил справедливоросс.

Отметим, сейчас сумма МРОТ разнится по стране. В среднем по России минимальная зарплата равняется 12 792 рублям. В Рязани этот показатель остановился на уровне в 13 200 рублей.

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