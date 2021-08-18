Из-за международного конкурса «Авиадартс-2021» в Рязани ограничат движение

Администрация Рязани сообщает, что в связи с проведением Международного этапа конкурса летных экипажей «Авиадертс-2021» в Рязани ограничат движение транспорта в Дягилевском городке. С 6.30 22 августа по 6.30 4 сентября ограничат въезд транспорта на улицу Белякова со стороны улицы Забайкальской в районе остановки общественного транспорта «Дягилевский городок». Также на это время будет закрыто движение по улице Белякова в районе дома №22.

Власти просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.