С начала года в водоемах Рязанской области утонули 19 человек

В 2021 году в Рязанской области выросло количество утонувших людей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Так с начала года в регионе произошло 23 происшествия на водоемах (в том числе одно – с маломерным судном). В результате - утонули 19 человек (двое детей). Спасти удалось 30 человек.

По словам специалиста отделения безопасности людей на водных объектах Светланы Чуховой, одна из причин большого количества несчастных случаев - аномально жаркая погода. На протяжении 68 дней температура воздуха поднималась выше +30 градусов.

Кроме того, все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания и не оборудованных должным образом.

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