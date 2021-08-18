В Рязанской области пьяный водитель на ВАЗ-21099 врезался в погрузчик

Фото с места ДТП.

Во вторник, 17 августа, примерно в 16.30 в Милославском районе на дороге Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское произошло серьезное ДТП. 32-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, находясь, по предварительной информации, в состоянии опьянения, врезался в погрузкич Doosan, которым управлял 56-летний житель Скопина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 65-летний пассажир получили травмы. Первого госпитализировали, второму оказали необходимую помощь на месте.

По факту автоаварии проводится проверка.