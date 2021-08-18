В центре Рязани отключили холодную воду

Администрация Рязани сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе в среду, 18 августа, будет отключена холодная вода в центре города по следующим адресам.

- 1-й Гражданский переулок;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. 8-го Марта;

- Гражданская;

- ул. Попова, д. 5/8, д. 6/1, д. 8/10, д. 10/9, д. 12, д. 18;

- ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 3, д. 5/17, д. 7, д. 11/27;

- ул. Совхозная;

- ул. Электрозаводская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24 пом.ж2, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32;

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- 3-й проезд Новой;

- 4-й проезд Новой.

Работы продлятся до 17.00. Работы ведет МП «Водоканал города Рязани».