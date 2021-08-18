Культ «быстрой» еды: рязанцы стали чаще заказывать еду онлайн

В июле абоненты МегаФона в Рязании области потратили на заказ и доставку продуктов и фаст-фуда в 2 раза больше интернет-трафика, чем за январь. Такие результаты получили аналитики, изучив с помощью обезличенной статистики Big Data активность рязанских ползователей в сети оператора за первое полугодие 2021 года. Самым востребованным сервисом для заказа готовой еды стал Delivery Club, а продукты из магазинов жители региона чаще закупают в СберМаркете.

В этом году у рязанцев укрепился тренд на доставку блюд и продуктов – в прошлом на фоне самоизоляции во время пандемии он только набирал обороты. Так за весь 2020 год при заказе готовой еды и продуктов жители региона потратили в 2,6 раза больше трафика, чем в 2019. В этом году прирост составил еще больше.

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