Рязанское УРТ возглавил 33-летний Андрей Суханов

18 августа к исполнению обязанностей руководителя МУП «Управление рязанского троллейбуса» приступил 33-летний Андрей Суханов, сообщает пресс-служба городской администрации. В последнее время он работал на должности главного инженера.

Мэр Рязани Елена Сорокина выполнила обещание и решила кадровый вопрос. За день до этого чиновница прямо на заседании областного правительства отчитала и.о. руководителя МУПа Дмитрия Минченко, не называя его фамилии, указав, что тот «не имеет достаточных знаний и навыков для управления предприятием» (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Суханов Андрей Александрович родился 19 октября 1987 года.

В 2009 году закончил Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. Специальность: сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт), квалификация – инженер.

Трудовую деятельность по специальности главный механик начал в 2010 году.

С 2020 года работает в МУП «УРТ», сначала на должности начальника транспортного цеха, затем – главным инженером.

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