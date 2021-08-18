«У врача проблемы со здоровьем»: странное поведение хирурга объяснили.

В детской ОКБ им. Дмитриевой прокомментировали видео со «странным поведением» врача. Как оказалось, специалист (фамилию руководство больницы не называет - Ред.) является Заслуженным врачом России, работает с основания больницы, с общим стажем работы почти 50 лет.

«В настоящее время доктор имеет последствия травм позвоночника и колена, имеет другие проблемы со здоровьем. Физическое недомогание, а также немолодой возраст сказываются на технике речи врача, но не оказывают влияния на качестве оказания медпомощи. Врач пользуется большим уважением среди коллег и пациентов, имеет огромный опыт работы по своему профилю», - говорится в сообщении.

Кроме того, руководство больницы отметило, что в приемном отделении ведется видеонаблюдение и еженедельно анализируются обращения за медицинской помощью.

Ранее рязанка Анна Бурцева выложила социальных сетях видео с осмотра своей дочери в детской ОКБ.

«И тут появился он. Врач! Состояние его вызвало у меня сомнение, так как речь была невнятна, язык заплетался», - написала дама (читать подробнее с видео).

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