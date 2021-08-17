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Общество17 августа 2021 17:28

Арабский блогер ответил рязанскому митрополиту по поводу отличий Библии от Корана

Мусульманин призвал владыку не вводить людей в заблуждение
Источник:kp.ru
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Арабский блогер ответил рязанскому митрополиту по поводу отличий Библии от Корана.

Арабский блогер ответил рязанскому митрополиту по поводу отличий Библии от Корана.

Арабский блогер Ахмад Самир на одноименном канале в YouTube ответил митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку по поводу отличий Библии от Корана. На прошлой неделе владыка сказал, что в христианстве, в Библии - рай для всех, и для мужчин, и для женщин, «а в Коране - места женщинам в раю нет. Во всяком случае об этом там не говорится» (читать подробнее).

— У нас в Коране есть сура «Женщины», понимаете, да? В Коране нет суры, которая бы называлась «Мужчины», уже на этом можно закончить тему, — сказал мусульманский блогер. — «А те, кто творит праведные деяния, будучи верующим, мужчина то или женщина, войдут в рай, и не поступят с ними несправедливо ни на бороздинку на косточке финиковой».

Египтянин привел еще два примера из Корана, в частности аят 5 из суры 48 «Победа» и аят 35 из суры 33 «Союзники»

— Поэтому, Марк, не стоит врать. Если не знаешь ислам, лучше молчи. Не нужно вводить людей в заблуждение, — заключил мусульманин.

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Ответ арабского блогера рязанскому митрополиту
Ответ арабского блогера рязанскому митрополиту
Источник: Ахмад Самир

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