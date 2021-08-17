Мэр Рязани Сорокина уличила руководство УРТ в непрофессионализме

Мэрия Рязани проанализировала действия руководства МУП «УРТ» и выявила недостаточную подготовку ряда должностных лиц. Об этом на заседании регионального правительства заявила глава городской администрации Елена Сорокина.

— В результате некомпетентных действий данных руководителей заключались прямые договоры на закупку запчастей, оказание услуг по ремонту транспорта без запроса коммерческих предложений, — перечислила чиновница промахи руководства МУПа. — На сегодняшний день закупки по таким договорам прекращены. И.о. директора МУП «УРТ», будучи грамотным специалистом в области перевозок, и таковым остается, не имеет достаточных знаний и навыков для управления предприятием. Главное желание, о чем он сам заявляет. И [он] не может в полной мере контролировать своих подчиненных. Это тормозит производственные процессы, а иногда и полностью их останавливает.

По словам Сорокиной, результатом противодействия между руководителями предприятия явилось то, что при достаточном финансировании закупку необходимых запчастей задержали на две недели. При этом в ремонте находятся 30 автобусов, не считая техники, переданной из Москвы.

— Сегодня приму соответствующие кадровые решения, — пообещала чиновница.

С 26 февраля 2020 года должность и.о. руководителя МУП «УРТ» занимает Дмитрий Минченко.

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