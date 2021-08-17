Нетрезвый и агрессивный: рязанец разгромил Peugeot

Полиция "успокоила" буяна. Фото из архива "КП"-Рязань".

33-летний рязанец, изрядно подвыпив, решил прогуляться по центру города. На беду 22-летней владелицы припаркованного в одном из дворов Первомайского проспекта Peugeot, автомобиль чем-то привлек его внимание. Полиция пока не нашла связь с дальнейшими действиями буяна и юной автоледи.

Тем не менее, он разошелся ни на шутку: разбил стекла, оторвал зеркала заднего вида. А напоследок и станцевал на крыше многострадального авто. Впоследствии нанесенный им ущерб оценили в сумму более трехсот тысяч рублей.

Прыгающего на крыше автомобиля заметили жильцы дома и вызвали полицию – участковые уполномоченные скрутили распоясавшегося молодого мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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