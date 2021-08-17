На Южной окружной дороге на сутки отключат светофор

18 августа в 07:00 отключат светофор на 189-м км федеральной трассы М-5 (поворот на Храпово), сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». В штатном режиме светофор заработает через сутки, 19 августа в 08:00.

Движение транспорта на время отключения будет регулироваться за счет временного светофора, установленного на время ремонта.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», - говорится в сообщении дорожников.

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