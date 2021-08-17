На улице Горького на несколько дней закроют движение

Вечером 19 августа на улице Горького в сторону улицы Кудрявцева ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина – ремонтные работы на газопроводе. Перекрыто движение будет до 24 августа 15:00.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работа огородят.

«Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении властей.

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