На рязанской трассе погиб москвич, протаранивший на иномарке опору ЛЭП

В ночь на 16 августа в Сараевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 30-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Renault Logan не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и десять получили различные травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!