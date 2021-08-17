Видео со «странным хирургом» из Рязани взорвало соцсети. Фото: НРВК.

Рязанка Анна Бурцева выложила социальных сетях видео с осмотра своей дочери в детской ОКБ.

По словам женщины, они приехали в ОДКБ. Там их отправили к хирургу, так у ребенка были сильные боли в животе.

«Медсестра сказала, что занята, а через десять минут вынесла градусник, который нам не нужен. Так как мы говорили, что температуры нет. Сидим ждем еще… И тут появился он. Врач! Состояние его вызвало у меня сомнение, так как речь была невнятна, язык заплетался. В итоге, ничего не сказали, выписали «Алмагель» и отправили в поликлинику по прописке», - написала дама в НРВК.

Мнения рязанцев по этому видео разделились, кто-то считает, что поведение врача похоже, будто бы он в состоянии алкогольного опьянения, но многие уверены, что дело совсем в другом.

«Мы были у этого врача. Очень внимательный, позитивный, простой и толковый. Я не вижу, что он пьян, вижу, что идти ему тяжело, может спина болит или ногу подвернул», - написала рязанка Анна Королева.

С ней согласна и другая девушка, которая предположила, что хирург ранее перенес инсульт.

Отметим, что видео было опубликовано 16 августа в 18:05, но официального комментария от минздрава до сих пор не поступало.

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