Жара и рухлядь: известная поэтесса пожаловалась на маршрутку Скопин - Ряжск

В дороге может произойти всякое... На фото не тот самый автобус. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рязанская поэтесса, член Союза писателей России Ольга Козловцева пожаловалась на старый, «скрипучий» автобус.

«14 августа я ехала из Скопина в Ряжск на маршрутке (ГАЗель №СЕ 747). Обращаюсь к руководству Ряжского района и Ряжского АТП, кто такую рухлядь выпускает в рейс на расстояние около 60 км? Этой машине больше десяти лет. Она вся трясется и скрипит. Того и гляди, развалится», - написала поэтесса.

По словам Ольги Козловцевой, пока ехали до Ряжска, в салоне работала печка, когда на улице была 30-градусная жара.

«Водитель сказал, что не может ее отключить, потому что двигатель греется. На трассе интенсивное движение, а если машина сломается на ходу, и случится авария? Вы забыли, что отвечаете за безопасность и жизни пассажиров?», - говорится в жалобе.

Буквально за день этого губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил подчиненным из профильных министерств и ведомств проверить автотранспортные предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров. Подтолкнул главу региона к такому шагу, взрыв пассажирского автобуса в Воронеже (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Козловцева родилась и живет в городе Ряжске.

Окончила Ряжский дорожный техникум. Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Международного поэтического конкурса имени Николая Рубцова «Звезда полей».

Автор нескольких поэтических сборников.

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