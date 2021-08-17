Дикий взгляд и окровавленная тряпка: в Рязани заметили мужчину с ножом

16 августа в Рязани заметили окровавленного мужчину, который ходил по улице Циолковского до улицы Новой. Об этом сообщает аноним в социальных сетях.

«От РКЭ (колледж электроники – Ред.) до ул. Новой пожилой мужчина в непонятном состоянии переходил туда-сюда дорогу "задним ходом". На сигналы машин совершенно не реагировал», - написал аноним.

По словам автора сообщения, подойдя ближе, он увидел у него [пожилого мужчины] в руке нож, а в другой - руке окровавленную тряпку.

«Возможно он кого-то зарезал. Взгляд был просто дикий. Был одет в длинный плащ и сапоги. Что вообще происходит среди белого дня?» - задался вопросом аноним.

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