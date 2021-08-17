В семи районах Рязанской области 17 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 августа в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- деревня Горностаевка, село Федоровское — с 08:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Дмитриевка, село Уда — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово, деревня Двойники, деревня Лужки, деревня Лядихово — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Ирицы — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Дрошино, деревня Подсвятье — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- поселок Березники — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Жмурово — с 09:30 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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