Мэрия Рязани объяснила, почему во дворах появляются старые автопокрышки.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Отработанные автомобильные покрышки используют в рязанских дворах для устройства газона. Делают это собственники земельного участка под многоквартирным жилым домом, сообщает управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани в ответе на жалобу рязанца Александра Самойлова.
«Вторичное использование малоопасных или практически неопасных отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду», - говорится в сообщении.
Чиновники добавили, что земельный участок под домом на праве общей домовой собственности принадлежит собственникам помещений. Поэтому, что делать с землей, решают собственники на общем собрании.
Рязанца такой ответ не устроил, и он опубликовал в «Типичной Рязани» ссылки на нормы, которые указывают, что отработанные покрышки должны быть утилизированы, так как являются отходами 4 класса опасности. А для полной картины Самойлов привел решения судов, которые обязали городские хозяйства демонтировать и вывезти отработанные покрышки с территории города.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!