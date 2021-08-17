Мэрия Рязани объяснила, почему во дворах появляются старые автопокрышки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Отработанные автомобильные покрышки используют в рязанских дворах для устройства газона. Делают это собственники земельного участка под многоквартирным жилым домом, сообщает управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани в ответе на жалобу рязанца Александра Самойлова.

«Вторичное использование малоопасных или практически неопасных отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду», - говорится в сообщении.

Чиновники добавили, что земельный участок под домом на праве общей домовой собственности принадлежит собственникам помещений. Поэтому, что делать с землей, решают собственники на общем собрании.

Рязанца такой ответ не устроил, и он опубликовал в «Типичной Рязани» ссылки на нормы, которые указывают, что отработанные покрышки должны быть утилизированы, так как являются отходами 4 класса опасности. А для полной картины Самойлов привел решения судов, которые обязали городские хозяйства демонтировать и вывезти отработанные покрышки с территории города.

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