Молодежь Рязанской области приглашают стать наблюдателями в ситуационный центр «Молодой Гвардии»

До 22 августа на сайте antifake.tilda.ws открыта регистрация по следующим направлениям: комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики, наблюдатели на УИКах для работы в Единый день голосования-2021.

Наблюдатели от Молодой Гвардии будут следить за соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов. В случае выявления нарушений будет передана информация кандидату и в ситуационный штаб МГЕР. Также наблюдатели зафиксируют все происходящее на участках и будут вести прямые трансляции – показывать ход голосования в своих аккаунтах в социальных сетях. Отряд будет проверять информационные вбросы о нелегитимности выборов через сеть и сообщать о «фейках» или «пруфах» информационных сообщений.

«Нет никакого сомнения, что фейки будут появляться и их будет много. Особенно активны они будут перед началом голосования. С этим явлением мы снова столкнемся. Главная цель, которую будут преследовать молодогвардейцы – это обеспечить прозрачность и легитимность голосования, а также провести анализ статистических данных, фиксировать нарушения и фейковые вбросы»,- поделился руководитель РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.