Ни зеркал, ни огнетушителей: под Рязанью проверили школьные автобусы.
Прокуратура Спасского района проверила, насколько местные власти исполняют законодательство по перевозкам детей, сообщает пресс-служба областного ведомства. В первую очередь речь идет о школьных автобусах.
Благодаря проверке прокуратура обнаружила неисправные громкоговорящее устройства, неудовлетворительное состояние знака «Перевозка детей», отсутствие боковых зеркал, огнетушителей…
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования и молодежной политики Спасского района. В настоящее время представление находится в стадии рассмотрения.
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