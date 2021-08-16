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Политика16 августа 2021 17:00

Рязанские молодогвардейцы оказывают адресную помощь пенсионерам

13 августа активисты Рязанского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России» навестили пенсионерку и оказали ей адресную помощь по дому в рамках проекта «Добро в действии»
Источник:kp.ru
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Рязанские молодогвардейцы оказывают адресную помощь пенсионерам.

Рязанские молодогвардейцы оказывают адресную помощь пенсионерам.

Пенсионерке Бывшевой Людмиле Федоровне ввиду своего возраста противопоказаны тяжелые физические нагрузки, именно поэтому она обратилась к молодогвардейцам, помощь от которых не заставила себя долго ждать.

По словам активиста регионального отделения МГЕР Дмитрия Пантелеева, помощь людям – это очень важная составляющая нашей жизни. «Помочь можно добрым делом, словом, поступком. Благодаря проявлению доброты со стороны даже одного человека, другой может справиться с болезнью, плохим настроением, неприятными событиями жизни», – отметил он.

Основной целью проекта «Добро в действии» является благополучие человека. Фонд «Добро в действии» создан «Молодой Гвардией Единой России» для оказания адресной помощи людям и поддержки общественных идей.

Напомним, что активисты Рязанского регионального отделения МГЕР на постоянной основе оказывают адресную помощь нуждающимся и будут готовы предоставлять ее и дальше.