На вертолете в Рязань эвакуировали подростка, неудачно нырнувшего в пруд

Вечером 15 августа в детскую ОКБ им. Дмитриевой доставили вертолетом санавиации 13-летнего подростка. Мальчишка получил травму, купаясь в Куликовском пруду деревни Борисовка Александро-Невского района.

Нырнув в очередной раз, мальчик ударился о дно головой. Отдыхающие быстро доставили подростка в районную больницу. Местные врачи осмотрели парня и вызвали вертолет, сообщает «Пресса».

На автомобиле скорой помощи в состоянии средней тяжести с сотрясением мозга и подозрением на перелом шейного позвонка подростка транспортировали на борт вертолета. Сейчас он находится в областной детской больнице имени Дмитриевой.

Ранее рязанские врачи рассказали, чем могут быть опасны для здоровья и жизни ныряния… Читайте материал: Если выживешь, то станешь инвалидом: рязанские врачи рассказали о самых тяжелых травмах ныряльщиков.

Кстати, за последний месяц в деревне Борисовке произошел уже второй несчастный случай с ребенком. В конце июля там загорелся 11-летний мальчик во время игры с бензином (читать подробнее).

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