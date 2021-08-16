В Рязани мотоцикл Harley Davidson на скорости сбил пешехода на «зебре». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 16 августа на Московском шоссе у поселка Дягилево произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 45-летний рязанец за рулем мотоцикла Harley Davidson сбил на скорости 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали с различными травмами.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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