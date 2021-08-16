Обновилась информация о наличии мест в детсадах Рязани

В Рязани городское управление образования обновило информацию о наличии вакантных мест в детских садах. Актуальные на 16 августа данные представила пресс-служба администрации областного центра.

Отмечается, что комиссия по комплектованию детских садов проведет заседание 1 сентября. Заявления принимаются до 27 августа.

Детей 1-й ясельной группы (1,5-2 года) на 2021-2022 могут записать только в ДОУ Московского района №№16, 153 и 158. Кроме того, имеются места в оздоровительных группах (1-3 года) ДОУ №№12, 111.

Далее по списку (в скобках даты рождения):

2-3 года (02.09.2018 - 01.09.2019)

- Железнодорожный район – №№43, 116, 145;

- Московский район – №№23, 89, 101, 104, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151.

3-4 года (02.09.2017 - 01.09.2018)

- Железнодорожный район – №№24, 30, 43, 48, 71, 73, 75, 81, 84, 88, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район – №№3, 14, 16, 23, 31, 76, 79, 89, 103, 104, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 124, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

- Октябрьский район – №№4, 7, 25, 69, 70, 117, 121, 130, 138, 140, 147, 149, 150, 152, 157, 161.

- Советский район – №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 20, 60, 66, 91, 96, школа №29.

4-5 лет (02.09.2016-01.09.2017)

- Железнодорожный район – №№160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район – №№23, 28, 76, 101, 103, 104, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 158, школа №30;

- Октябрьский район – №№105, 121, 125, 150, 152, 161;

- Советский район – №№133, школа №29.

5-6 лет (02.09.2015 - 01.09.2016)

- Железнодорожный район – №№43, 73, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район – №№14, 23, 28, 31, 76, 104, 135, 148, 153, 158, школа №30;

- Октябрьский район – №№70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 152;

6-7 лет (02.09.2014 по 01.09.2015)

- Железнодорожный район – №№24, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 143, 145;

- Московский район – №№3, 14, 23, 31, 89, 104, 126, 135, 137, 148, школа №30;

- Октябрьский район – №№25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 105, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 147, 150, 152;

- Советский район – №№66, 91.

«Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления», - добавили в горадминистрации.