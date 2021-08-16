В Рязанской области водитель погиб под перевернувшимся автомобилем

Водителя придавило автомобилем. Фото: ryazpressa.ru

Утро 16 августа в поселке Сараи (Рязанская область) ознаменовалась трагическим ДТП. Автомобиль Renault Logan на окружной дороге врезался в столб и, вылетев с дороги в кювет, перевернулся.

«В результате ДТП водитель погиб на месте. Его придавило машиной», - сообщает издательство «Пресса».

Кроме того, в местную больницу доставили пассажира Renault. По факту случившегося Госавтоинспекцией проводится проверка. Подробности аварии уточняются.

В кювете Renault оказался после столкновения со столбом. Фото: ryazpressa.ru

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