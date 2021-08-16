В Рязанской области водитель погиб под перевернувшимся автомобилем

Водителя придавило автомобилем. Фото: ryazpressa.ru
Утро 16 августа в поселке Сараи (Рязанская область) ознаменовалась трагическим ДТП. Автомобиль Renault Logan на окружной дороге врезался в столб и, вылетев с дороги в кювет, перевернулся.
«В результате ДТП водитель погиб на месте. Его придавило машиной», - сообщает издательство «Пресса».
Кроме того, в местную больницу доставили пассажира Renault. По факту случившегося Госавтоинспекцией проводится проверка. Подробности аварии уточняются.
В кювете Renault оказался после столкновения со столбом. Фото: ryazpressa.ru
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!