Большая редкость: в Рязани впервые обнаружили берестяную грамоту

Введенский раскоп, где обнаружили берестяную грамоту. Фото: Институт археологии РАН

В Рязани возле Кремля впервые обнаружили берестяную грамоту. Как сообщает Институт археологии РАН, предположительная датировка находки – рубеж XIV и XV веков либо XV век.

Грамоту извлекли из земли 14 августа на Введенском раскопе (юго-восточнее Кремля) в месте, где некогда находилась одна из усадеб древнего Переяславля-Рязанского. На ней сохранились две нижние строки текста, но первая частично обрезана.

Берестяную грамоту предварительно датируют датируют XIV–XV веками.

Предварительный анализ текста сделала ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Альбина Медынцева. Она предположила, что в конце текста читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «..I.. БЕЖИ».

Археологи со ссылкой на письменные источники отмечают, что территория Введенского раскопа первоначально находилась за городской чертой, то есть фактически являлась посадом.

Об использовании бересты в Кремле Переяславля-Рязанского было известно и ранее – среди прежних находок были писала и фрагмент берестяного туеса с изображением всадника на лошади. Теперь современная Рязань стала 13-м городом, где были обнаружены берестяные грамоты.

Место находки первой берестяной грамоты в Рязани. Фото: Институт археологии РАН

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