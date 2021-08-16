Минсельхоз объяснил, почему рязанское молоко дороже белорусского.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Минсельхоз объяснил цены на молочную продукцию в Рязанской области. В частности, почему рязанское молоко дороже белорусского.
«Цена закупки сырого молока в России для производства молочной продукции значительно выше, чем в Республике Беларусь. Вместе с тем, цены на молочную продукцию в Рязанской области традиционно одни из самых низких в ЦФО. Согласно обследованию Рязаньстата, по средним потребительским ценам на молоко и молочную продукцию Рязань среди 16 городов центральной России занимает: масло сливочное - 13 место, творог - 14 место, сметана - 11 место, молоко питьевое - 16 место», - говорится в сообщении.
Ранее минсельхоз сообщил, что не видит предпосылок для подорожания хлеба в Рязани и области (читать подробнее).
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