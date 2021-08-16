«Рязанского Кулибина» вновь задержали за изготовление боевого оружия.

Полицейские в очередной раз задержали 52-летнего рязанца за изготовление боевого оружия, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска во время обследования дачи (с санкции суда – Ред.) подозреваемого обнаружили сигнальный пистолет «МР-371», переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами.

Ранее мужчина, увлекающийся военной историей и коллекционирующий образцы военной формы, макеты вооружения, уже попадался полицейским. Буквально в прошлом году среди предметов, разрешенных к обороту, полицейские обнаружили и изъяли у него сигнальный револьвер, который тоже был переделан в боевой. «Кулибину» тогда дали условный срок.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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