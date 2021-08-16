В «Детском мире» предложили открыть комьюнити-пространство для подростков

В здании бывшего «Детского мира» на улице Соборной предлагают открыть современное комьюнити-пространство для детей и подростков. Либо вернуть в здание детский магазин. Об этом в своем Instagram поделилась бренд-урбанист Юлия Напеленок.

«По моему мнению, в здание на Соборной необходимо либо вернуть "Детский мир", либо открыть современное комьюнити-пространство для детей и подростков. Многие рязанцы проводят выходные в Москве со своими детьми, там намного больше развлечений и интерактивно образовательных проектов, чем в Рязани… - пишет Юлия. — Поэтому, многим знакомо красивое здание ЦДМ на Лубянке с яркими витринами, огромным холлом и множеством тематических магазинов, и даже кинотеатром! Так почему бы для маленьких рязанцев не сделать такое же сказочное место, где дети бы могли погрузиться в атмосферу своих любимых мультгероев, поиграть в игрушки перед покупкой, поучаствовать в мастер-классах и прочее».

Как отметила Напеленок, для начала здание на центральной улице Рязани в историческом центре необходимо привести в порядок, а это уже вопрос к властям и бизнесу.

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