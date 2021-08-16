Под натиском жары: до 18 августа в Рязани продержится температура до 33 градусов

Мэрия предупредила жителей областного о грядущей жаре, которая придет уже в этот понедельник, 16 августа. Продлится знойная погода до 18 августа, сообщают чиновники городской администрации.

«До 18 августа в Рязани ожидается жара до 30-33ºС. На протяжении недели прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков», - говорится в сообщении.

Власти просят жителей быть осторожными в жаркую погоду и напоминают, что врачи рекомендуют пожилым людям, детям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, быть особенно внимательными.

«Необходимо пить больше воды, носить головной убор и солнцезащитные средства», - напомнила мэрия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!